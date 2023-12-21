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Adıyaman'da ağır hasarlı binalardan hırsızlık!
GÜNDEM 21.12.2023, 21:34
Adıyaman'da ağır hasarlı binalardan eşya çaldığı iddia edilen 2 şahıs asayiş ekiplerinin sıkı takibiyle yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın kent merkezinde ağır ve orta hasarlı binalardan yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri olan A.D. ve A.Ç., isimli 2 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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