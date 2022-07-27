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Adıyaman'da AFAD ekipleri ineği dereden kurtardı!
GÜNDEM 27.07.2022, 10:32
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Besni'nin Kozluca Küme Evleri'nde yaşandı.
Mahmut Kara’ya ait olan inek dere kenarına düştü. Durumu fark eden Kara AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden AFAD ekipleri ineğin düştüğü dere etrafındaki demir korkulukları keserek, ineği dereden kurtardı.
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