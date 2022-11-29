Adıyaman'da adliye çıkışı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Adıyaman'da husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, çok sayıda şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan taraflar Adıyaman'da adliye çıkışında birbirine girdi.

Adliyenin ön girişi, caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiği kavgada Osman U., Sami U. ve Seyfettin U., adlı kişiler bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.