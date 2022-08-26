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Adıyaman'da 63 kök kenevir ele geçirildi
GÜNDEM 26.08.2022, 11:13
Adıyaman'da yasadışı kenevir ekimi ile mücadele kapsamında 63 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman il Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, yasadışı kenevir ekimi ile mücadele kapsamında gelen ihbar değerlendirildi.
Yapılan araştırmalarda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsa ait tarlada tütünlerin arasına ekili 63 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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