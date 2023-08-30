Adıyaman'da 30 Ağustos törenleri

Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek Anadolu topraklarının ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 101. yıl dönümü “30 Ağustos Zafer Bayramı” Adıyaman’da Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.ADIYAMAN (İGFA) - Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Adıyaman Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal’ın Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi.

Valilik Makamındaki Tebrikat Töreni sonrası Valilik Konferans Salonundaki törene geçildi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Serkan Güvel tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencilerinden Olcay Aslan ve İsmail Büyükpolat tarafından şiirler okundu. Adıyaman’da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri ve Kıbrıs Gazileri katıldı.