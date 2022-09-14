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Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütlerince kullanılan yaşam malzemesi toprağa gömülü ele geçirildi
GÜNDEM 14.09.2022, 18:01
Adıyaman'ın Kömür Beldesi Derinsu kırsalında 2017-2019 yılları arasında terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Kömür Beldesi Derinsu Köyü kırsalı mevkiinde 2017/2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan bir kısım yaşam malzemeleri ele geçirildiğini duyurdu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
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