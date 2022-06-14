Adıyaman'da 13 günde uyuşturucuya 43 operasyon: 11 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekiplerinin il genelinde başarıyla sürdürdüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 1-13 Haziran tarihleri arasındaki faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman il ve ilçe merkezlerinde narkotik ekipleri, gençleri zehirlemeye yönelik uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerin yakalanması için mücadelelerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, 1-13 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 43 farklı uyuşturucu operasyonunda 53 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını, 11 şahsın tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şüpheli şahısların üzerinden ise 606,43 Gr Metamfetamin, 26,18 Gr Eroin, 12,68 Gr Sentetik Kannabinoid maddeleri ile 3 Adet Ecstasy Hap, 6 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ve 1 Adet Hassas Terazi ele geçirildiği kaydedildi.