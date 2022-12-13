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Adıyaman'da 109 litre sahte alkole el konuldu
GÜNDEM 13.12.2022, 19:21
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda şişelenmiş vaziyette 109 litre sahte alkol ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sahte alkol" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda A.D. isimli şahsın ev ve işletmesinde yapılan aramada şişelenmiş vaziyette toplam 109 litre kaçak sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin adli makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi.
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