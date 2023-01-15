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Adıyaman'da 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
GÜNDEM 15.01.2023, 10:42
Adıyaman'da KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamada, yurda kaçak yollarla sokulmuş 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi.
Emniyet ve Kontrol Noktasında durdurulan bir tırda yapılan adli arama sonucunda M.Ç. isimli şahsa ait 100 paket yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ederken, ekipler daha huzurlu bir Adıyaman için denetimlerin süreceğini bildirdi.
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