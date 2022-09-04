Adıyaman Besni’de Özel Harekat ve drone destekli uygulama!

Adıyaman'da huzur ve güvenlik denetimleri Besni ilçesinde yoğun bir şekilde devam etti.ADIYAMAN (iGFA) - Adıyaman Besni'de özel harekat ve drone destekli huzur ve güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda çok sayıda polisin katıldığı denetimde Besni ilçe merkezi ile giriş ve çıkışlarda uygulamalar yoğunlaştırıldı.

Adıyaman İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Yunus Timleri, Mahalle Bekçiler, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Drone Destekli uygulamada şüpheli görülen vatandaşların GBT’sini sorgulanarak üst araması yapıldı. Besni'de 23 ekip ve 118 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda; 850 şahıs, 76 umuma açık yerler kontrol edildi.

Uygulamada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 34 adet fişek ve 43 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 26 adet mermi, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aradığı, 2 şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Vatandaşlar, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan tüm polislere teşekkür ederken, "Tüm ülkede olduğu gibi Adıyaman’da da emniyetimiz sayesinde güvendeyiz. Görüyoruz ki emniyet ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Her gün denetimlere denk geliyoruz. Hem trafikte hem de normal sokaklarda ekipler denetim yapıyor. Polisleri; caddede, sokakta, mahallede görünce kendimi güvende hissediyor, serbest bir şekilde evime ya da gideceğim yere gidebiliyorum. Çünkü emniyet ekiplerimiz her zaman sahada ve vatandaşın yanında” şeklinde görüş belirttiler.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve ekibinin denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.