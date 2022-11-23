Adıyaman Besni'de yüzlerce kaçak sigaralara el kondu

Adıyaman Besni'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 'kaçak sigara' bulunduğu ihbarı üzerine eve yaptığı aramada bir şüpheliyi malzemelerle birlikte yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Besni ilçesi Oyalı Köyü'nde ikamet eden M.Ş'nin evinde kaçak sigara mamulleri ve makaron bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sabaha karşı ikamete yapılan operasyonda Jandarma'ya bağlı ekipler, evde 436 adet muhtelif markalarda sigara ile 55 bin 935 adet sigara sarma kağıdı ve 780 paket çaya el koydu.

Olayla ilgili şüpheli M.Ş de gözaltına alınırken, adli süreç başlatıldı.

Ekipler, daha huzurlu bir Adıyaman için Jandarma'nın görevinin başında olduğunu kaydetti.