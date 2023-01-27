Adıyaman Besni'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' farkındalığı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde farkındalık çalışmaları kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' uygulamasına yönelik bilgilendirme yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü'nce, Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyeti kapsamında Besni'nin Atmalı Köyünde 165 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Uygulaması ile Uyuşturucu ile Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, daha huzurlu bir Adıyaman için Jandarma'nın görevinin başında olduğunu söyledi.