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Adıyaman Besni'de cep telefonu arası uyuşturucu!
GÜNDEM 14.09.2022, 13:39
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ihbarı üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, şüpheli şahsın otomobilinde cep telefonuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.ADIYAMA (İGFA) - Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçildi.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan A.E., isimli şahsın kullandığı otomobilde cep telefonuna gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E,, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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