Adil şehirler için sivil topluma WRI Türkiye desteği

WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Adil Şehirler için Daha Güçlü Sivil Toplum” Projesi kapsamında temel kentsel hizmetlere eşit erişimi savunan adil şehirler için sivil toplum kuruluşlarını (STK) destekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal İçerme ve Gençlik Üzerine Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek​ Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) desteğiyle hayata geçirilecek.

Şubat 2024’te başlayan ve 3 yıl sürecek projenin ana hedefi, daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan ve yönetilen adil şehirleri teşvik etmek için Türkiye'deki hak temelli STK’ların kapasitesini artırmak.

HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER

İstanbul’dan seçilen 4 ilçede “Adil Şehirler” konulu bir Arama Konferansı düzenlenerek kilit paydaşların bakış açıları anlaşılacak. Bu konferans, paydaşlar arası diyaloğu güçlendirme ve yerel düzeyde potansiyel çözümler geliştirme amacını taşıyacak.

STK’lara yönelik kapsamlı bir “Sosyal Kuluçka Programı” hayata geçirilecek. Bu program; eğitimler, saha ziyaretleri, Avrupa Birliği ülkelerine çalışma ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikleri içerecek.

STK’lar ve yerel yönetimler için mikro hibe programı uygulanacak, bu sayede yerel projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak.

İstanbul'da temel kentsel hizmetlere eşit erişimde karşılaşılan engeller ve çözüm önerilerine odaklanan “Adil İstanbul Raporu”, Türkiye ve AB'deki ilgili tüm politikaları ve politika oluşturma mekanizmalarını kapsayan “Beyaz Kitap” ve bu alanda yerel yönetimler tarafından benimsenebilecek politika, strateji ve eylemlere odaklanan “Yerel Yönetimler için Rehber” hazırlanacak.

WRI Türkiye Direktörü Güneş Cansız, “Özellikle COVID – 19 salgını, şehirlerdeki var olan eşitsizlikleri ve kentsel yoksulluğu daha da derinleştiren bir kriz yarattı. Dolayısıyla bu tür krizler karşısında dirençli şehirler için daha adil ve sürdürülebilir bir planlama ve yönetime ihtiyacımız var. Bu noktada da en önemli aktörler şüphesiz ki STK’lar ve yerel yönetimler. WRI Türkiye’nin uzun yıllardır merkezi ve yerel yönetimlerle kurduğu güçlü diyalog ile STK’larla yakın çalışma deneyimi, bu projede bir araya geliyor. Geliştirdiğimiz sosyal kuluçka ve mikro hibe programı modelinin farklı şehirlerde ve ölçeklerde uygulanabilir; adil şehirleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kapsayıcılığı teşvik etmek için bütüncül ve yenilikçi bir model olmasını hedefliyoruz” dedi.