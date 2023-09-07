Adem Tanç Cami’nde çalışmalar sürüyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Yıldırım Beyazıt Mahallesine yapılan Adem Tanç Cami’nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu inşaatı ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlçenin güzelleşmesi ve vatandaşların eksikliklerinin giderilmesi için birçok çalışmaya imza atan Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemiz büyüyor ve ihtiyaçlarda giderek artıyor. Tamamladığımız projelerimizi bir bir açıyor bir yandan da temelini attığımız projelerimizin yapımını sürdürüyoruz. Melikgazi'mize birçok projeyi ve yeni tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile güzel bir camimizi daha hayata geçireceğiz. İlçemizdeki birçok eksiğin giderilmesi için hızla çalışıyoruz. Büyüyen ilçemizin artan ihtiyaçlarının giderilmesi en büyük önceliğimizdir. Melikgazi’miz için tüm ekip arkadaşlarımla beraber canla başla çalışıyoruz. Bundan sonra da temel atma ve açılışlarımız devam edecek. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Allah Melikgazi’mize nice hizmetleri, hep birlikte kazandırmayı nasip etsin.” dedi.