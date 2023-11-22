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ADD: Eşsiz liderin hafife alınmasını doğru bulmuyoruz

GÜNDEM 22.11.2023, 14:16
ADD: Eşsiz liderin hafife alınmasını doğru bulmuyoruz

Son günlerde yazılı ve dijital basın organlarında Atatürk'e benzeyen adam figürü ile gereksiz gösterilerle anılmasına yönelik tepkiler sürerken, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyenin 24 Kasım Öğretmenler Günü için billboardlara çıkılan reklam görseli tepki çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği, eşsiz lideri hafife alan girişimi doğru bulmadığını belirterek, sert sözlerle eleştirdi.BURSA (İGFA) - Atatürk'e benzerliği ile 10 Kasım'da yayın açarak para toplayandan çeşitli etkinliklerde Atatürk’e benzer mareşal üniforması ile frak takım elbise masa masa dolaşanlara ek olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçe belediyesi tarafından hazırlanan ciddiyetle bağdaşmayan bilboardı tepki çekti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı ve aynı zamanda Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Akdoğan,Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 85. Yılı anma törenleri halkımızın büyük katılımı ile gerçekleştiğini anımsatarak, Atatürk'e beslenen sevgi ve saygı herkesçe bilinen merkezlerini bir kez daha ürküttüğünü söyledi.

"Atatürk sevgisi o kadar büyüktür ki O'nun fotoğrafı, imzası, görüntüsü ya da bunları taşıyan herhangi bir obje tüm yurttaşlarımızı aramızdan ayrılışının 85. Yılında da heyecanlandırmaktadır" diyen Akdoğan, bu büyük heyecanın ne yazık ki bazı art niyetlileri harekete geçirdiğini ve Atatürk adını paraya dönüştürme heveslilerine 'fırsat' gibi görünmesine dem vurdu.

Konuyla ilgili açıklamasında Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü görselini eleştiren Gürhan Akdoğan, "Öğretmenler Günü mesajını ve eşsiz liderimizi, onun bulunduğu konumunu hafif gösteren girişimleri katiyen doğru bulmuyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak adını taşımaktan onur duyduğumuz kurucumuz ve kurtarıcımız Atatürk’ün çağını aşan ideolojisi, ülkemiz ve dünya siyasetine yön veren fikir ve politikaları, yarattığı eşsiz aydınlanma devrimi böyle sembollerle tanımlanmayacak kadar değerli ve önemlidir.  Bu gibi fırsatçılara, gereksiz ve düşüncesizce uygulamalara imza atanlara kez daha onun sözlerini hatırlatıyoruz;  'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.". "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."" ifadelerini kullandı.

Akdoğan, büyük devrimcinin yapıtlarını yok etmek isteyenlerle mücadeleye devam ederken, istismarcılarla, bu tür ciddiyetsiz davrananlarla da  sözde Atatürkçü geçinenlerle ve Atatürk’ten geçinenlerle de mücadelelerinin süreceğini söyledi.

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