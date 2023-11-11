Son Dakika

Adanalılar Ata'yı İlber Ortaylı'dan dinledi

GÜNDEM 11.11.2023, 16:45
Adanalılar Ata'yı İlber Ortaylı'dan dinledi

10 Kasım öncesinde, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Adanalılarla buluşan İlber Ortaylı, kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 10 bin kişiye, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyeti, Adanalıların Fransız işgaline nasıl direndiğini ve Türk Milleti’nin erdemlerini anlattı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir aya yayılan Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında, Tarihçi Akademisyen Yazar İlber Ortaylı; “100. Yılda Cumhuriyet” konulu konferans verdi. ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki konferansa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri ve parkeyi dolduran yaklaşık 10 bin kişi, İlber Ortaylı’yı dinlerken, binlerce Adanalı da salona giremedi.

ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki mahşeri kalabalığa hitap eden İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği eşsiz mücadeleyi, devrimlerini ve ömrünü adadığı ülkesi ve milleti için yaptıklarını anlattı. Türk Milleti’nin faziletleriyle ilgili de tespit ve görüşlerini açıklayan İlber Ortaylı; Adanalıların 1. Dünya Savaşı sonrası, Fransız işgali sırasında dağlara çıkıp düşmana direnmesiyle, verdiği gerilla mücadelesiyle ilgili bilgi aktardı.

Türk Milleti’nin özel bir yapısı olduğunu ve örgütlenmede, askeri alanda, başka birçok konuda üstün yetenekleri bulunduğunu söyledi.

İlber Ortaylı’nın konuşması, salonu dolduran ve çoğunluğu gençlerden oluşan Adanalılardan dakikalarca alkış aldı.

CUMHURİYETİN KORUNMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ

Katılımcıları selamlayan ve İlber Ortaylı’ya Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Kasım öncesinde Adanalılarla buluştuğu için teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine canı gönülden katıldığını belirterek, “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.

Adanalıların 100. Kuruluş Yılı etkinliklerine gösterdiği ilgiyi ve katılımlarını gördükten sonra, “Atam rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde” sözlerini söylediğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Bugün bu kalabalığı görünce yine aynı duygularla doldum taştım. Ben Zeydan Karalar olarak, laik demokratik Cumhuriyetin korunması, ilelebet payidar kalması için ödenmesi gereken ne bedel varsa ödemeye hazırım” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, İlber Ortaylı’yı konferanstan önce makamında ağırladı ve bir kitabını kendisi için imzalamasının mutluluğunu yaşadı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Sivasspor 12 15
10. Hatayspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 12 13
14. Karagümrük 12 12
15. Alanyaspor 12 11
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. Tottenham 12 29
2. M.City 11 27
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 12 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Rayo Vallecano 13 21
7. Real Betis 12 20
8. Real Sociedad 12 19
9. Valencia 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3