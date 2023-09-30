Adanalı kadın muhtarlara tanıtım çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Koalisyonu ve Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) iş birliğinde Adana’nın 19 Mayıs Mahallesi’nde açılacak Kadın Yaşam Merkezi’nin bulunduğu bölgedeki muhtarların ve kadın muhtarların katılımıyla “Kadın Yaşam Merkezleri Modeli Tanıtım Çalışmaları” gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation tarafından hayata geçirilen Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’ndan alınan hibe desteğiyle gerçekleştirilen "Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı: Kadınlar için Kadın Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kadın Yaşam Merkezi ile iş birliğinde bulunacak muhtarlarla yapılacak çalışmalar, mahalledeki sorunlar ve katılım konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları, muhtarların katkı ve rolleri çerçevesinde gelecekte yapılabilecek faaliyetler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) arasında imzalanan “Depremden Etkilenen Alanlarda Kurulmuş ve Kurulacak Kadın Yaşam Merkezlerinde Dezavantajlı Bireylerin Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaların Uygulanmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında Adana’da açılacak olan Kadın Yaşam Merkezi ile bölgedeki kadınların güçlenerek karar mekanizmalarına katılımlarının artırılması ve yerelin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaları beklenmektedir.