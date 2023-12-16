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Adana Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi temeli atıldı

GÜNDEM 16.12.2023, 14:00
Adana Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi temeli atıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin İmamoğlu ve Kozan ilçeleriyle, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin köylerine su götürecek, kent tarihinin en büyük projelerinden biri olan Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı’nın temeli törenle atıldı.ADANA (İGFA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen ve 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, siyasiler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar. Konuklar ve İmamoğlu halkı katıldı.

Sanatçı Kıraç’ın muhteşem konserinden önce halka seslenen Başkan Zeydan Karalar, 4 yıl 8 aylık sürede Adana’yı geçmişte görülmeyen büyüklükte ve sayıda hizmetlerle buluşturduklarını söyleyerek, temelini attıkları 3 milyar liralık su getirme projesiyle tarihi bir sorunun çözüleceğini belirtti. Geride kalan sürede oy hesabı yapmadan, ihtiyaca ve eksiklere göre hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, ilçelere yapılan çok önemli yol, su, altyapı, arıtma ve diğer  hizmetleri anlattı.

HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni devraldıklarında, gelirin 4 katı borç olduğunu, 2024 itibariyle ise borcun 4 katı gelire ulaşıldığını bildiren Başkan Zeydan Karalar, 3 büyük bulvar açtıklarını, 2 yeni bulvarın daha açılacağını, 2 alt geçidin hizmete girdiğini, bir alt geçidin daha bitmek üzere olduğunu söyledi.  Başkan Zeydan Karalar, 197 bulvar ve caddenin yenilendiğini, 81 otobüs, 300 iş makinesi alındığını, 30 otobüs daha alınacağını bildirdi ve tüm bu hizmetlerin borçlanmadan yapıldığını aktardı. Başkan Zeydan Karalar, “Cumhurbaşkanımız metro projemizi onaylarsa sadece onun için borçlanma talep edeceğiz. Onun dışında borçlanma ihtiyacımız kalmadı” dedi. Başkan Zeydan Karalar, Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı gibi Adana tarihinin en önemli projelerinden birinin temelini atmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

BİZİM YOLUMUZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUDUR

Tüm bu mali başarıyı ve devasa hizmetleri, milletin parasını iyi kullanarak, dürüst çalışarak ve doğru işler yaparak hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, “Bu ülkeyi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimizi ifade ediyoruz. Bayrağımız, vatanımız, Cumhuriyetimiz bizim için çok önemlidir. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur, başka da yolumuz yoktur” diye konuştu.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’IN DESTEĞİ İLE VE ÇOK ÇALIŞARAK PROBLEMLERİ ÇÖZÜYORUZ

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de ilçede yaklaşık 5 yıl önce göreve başladıklarında çok sayıda sorun bulunduğunu ama aradan geçen sürede Başkan Zeydan Karalar’ın desteği ile ve çok çalışarak problemlerin çözüldüğünü söyledi.

Başkan Kasım Karaköse, Başkan Zeydan Karalar’a, üzerinde Zeydan Karalar yazılı İmamoğluspor forması ile İmamoğluspor atkısı verdi. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra sanatçı Kıraç birbirinden güzel şarkılarını İmamoğlu halkı için söyledi. Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Kasım Karaköse, Kıraç’a çiçek verdi.

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