Adana ve İzmir'de orman yangınlarına ilk müdahaleler yapıldı

Adana Kozan ile İzmir Seferihisar'da iki ayrı orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgede yangına müdahalesi sürüyor.ANKARA (İGFA)- Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde İzmir Seferihisar'da çıkan yangına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini belirtti.

5 uçak, 11 helikopter, 46 arazöz, 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü kaydedilirken, diğer yangın haberi Adana Kozan'dan geldi.

Adana'da da meydana gelen orman yangınına ilk müdahale gerçekleştirildi.

5 uçak, 3 helikopter, 27 arazöz, 3 dozer ile bölgede olan Orman Genel Müdürlüğü, ormanın kahramanlarının Yeşil Vatan için 7/24 görev başında olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1550411857248325635