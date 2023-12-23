Adana'nın dört bir yanı şantiyeye döndü

Adana’nın dört bir yanında halka hizmet sürüyor, sorunlar gideriliyor, ihtiyaçlar karşılanıyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’ni devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale getiren ve kentin dört bir yanını adeta şantiyeye çeviren Başkan Zeydan Karalar, sona gelinen Türkmenbaşı Alt Geçidi’nde ve Çamlıbel ile Koza mahallelerinde süren çalışmaları denetledi, vatandaşla sohbet etti.

Gelirin 4 katı borçla devraldığı Adana Büyükşehir Belediyesi’ni, geliri borcun 4 katı hale getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borçsuz gerçekleştirdiği devasa hizmetlere yenilerini ekliyor. D-400 üzerinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı iki alt geçidin ardından, Türkmenbaşı Alt Geçidi’nin de hizmete girmesi için geri sayım başlarken Başkan Zeydan Karalar, kentin dört bir yanında süren çalışmaları inceliyor, denetlemelerde bulunuyor ve halkın sorunlarını dinliyor.

Türkmenbaşı Alt Geçidi için sona gelinen çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesinde Koza ve Çamlıbel mahallelerinde altyapı çalışmalarını inceledi, halkla buluştu, sohbet etti, sorun dinledi.

Türkmenbaşı Alt Geçidi’nin çok kısa süre içinde trafiğe açılacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Koza Mahallesi’nde muhtarı ve halkı dinledi. Çamlıbel Mahalllesi’nde de muhtarla bir araya gelen, halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, altyapı çalışmalarını denetledi. Başkan Zeydan Karalar, bölgeye yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.