Adana Kozan sallanmaya devam ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saat 8.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında merkez üssü Kozan sallanmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 10.33 itibariyle 3,9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Yaşanan son depremin derinliği 6,88 kilometre olarak tespit edildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1683751330400071680

AFAD verilerine göre bölgede an itibariyle şu ana kadar merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 21 farklı deprem kaydedildiği gözlendi.