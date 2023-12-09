Adana Kadın Yaşam Merkezi kapılarını açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) ile Kadın Koalisyonu arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan, Türkiye Mozaik Vakfı ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (STDV) tarafından desteklenen; Adana Kadın Yaşam Merkezi, 19 Mayıs Mahallesi’nde açıldı.ADANA (İGFA) - Adana Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Eşi Nuray Karalar yaptı. Açılışa; Kadın Yaşam Merkezi’nin , paydaş kuruluşların yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve 19 Mayıs Mahallesi sakinleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Koalisyonu’ndan Gül Erdost, merkezin kurulmasında önemli destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, emeği geçen bürokratlara ve paydaşlara, ilgisini esirgemeyen bölge halkına teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara her alanda destek verdiğini belirten Nuray Karalar, Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınlara hukuki ve psikolojik destek verileceğini, hijyen alanlarının bulunduğunu belirtip, merkezde halka yönelik diğer hizmetlerle ilgili bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından Adana Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Çamaşırhane-ütü odası, çocuk oyun alanı, toplantı-eğitim odası gibi bölümlerin bulunduğu Kadın Yaşam Merkezi'nde; çocuk sahibi yalnız kadınlar, çocuklar ve eşit olmayan koşullarda yaşayan dezavantajlı gruplar güvenli bir biçimde bir araya gelip, hakları konusunda bilgi edinebilecek, ihtiyaca göre ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmeleri yapılacak ve psiko-sosyal destek alabilecekler.

Çamaşırhane, banyo, mutfak gibi günlük ihtiyaçlara cevap veren Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınlar zaman geçirerek sosyalleşebilecek.