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Adana Kadın Emeği Pazarı’nda el emeği ürünler satışta

GÜNDEM 28.10.2023, 17:00
Adana Kadın Emeği Pazarı’nda el emeği ürünler satışta

Adana Büyükşehir üreten kadını desteklemeye, kadının hayatın her alanında yer alması çabalarına destek olmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Kadın kooperatifleri, kadın girişimci ve kadın üreticilerinin kendi imkânları ile ürettikleri ürünlerin Adanalılar ile buluşması için; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Emeği Pazarı’nın üçüncüsünü düzenledi.

“Ürettikçe Hep Güçlü” sloganıyla kurulan Kadın Emeği Pazarı Mahfesığmaz Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Şehitler Bulvarı Kavşağı’nda Adana’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Pazarda kadın kooperatifleri, kadın girişimci ve kadın üreticiler tarafından üretilen takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, çanta yapımı, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli el emeği ürünleri satışa sunuldu.

ÜRETİME DESTEK ATÖLYESİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kadın Emeği Pazarı'nda kadınların katılımıyla; üretime destek atölyesi düzenlendi. Yapılan atölye çalışmasında kadınların üretiminde dahil olma süreçleri, üretim yaparken yaşadıkları zorluklar, bunu aşmak için çözüm önerilerinin neler olduğu ve üretici kadınların daha fazla dâhil olabilmesi için belediyenin neler yapabileceği üzerinde konuşuldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından pazarda kurulan bilgilendirme standında çocuk ihmal ve istismarı, kadına yönelik şiddet, kadın sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapıldı. Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü pazara katılan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

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