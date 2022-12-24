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Adana hak ettiği yere gelecek

GÜNDEM 24.12.2022, 12:15
Adana hak ettiği yere gelecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kulübü Derneği’nde geride kalan sürede yapılan hizmetleri anlattı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kulübü Derneği’nce, Çukurova Kulübü’nde düzenlenen "Adana Üzerine Söyleşiler" konulu toplantıya eşi Nuray Karalar’la birlikte katıldı ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili bilgi verdi, sunum yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni 4 buçuk milyarı aşan borçla ve 1,2 milyar civarında gelirle devraldıklarını, her ay borcun 50-60 milyon lira arttığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, gelinen noktada olumsuz tabloyu tersine çevirdiklerini iletti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Büyükşehir içinde gelir sıralamasında 22. olduğunu belirterek, iş adamlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, vergilerin Adana’dan yatırılmasını sağlayarak Adana’nın gelirini yükselttiklerini, ayda ortalama 72 milyon lira artış sağladıklarını kaydederek, şu anda Adana’nın 19. sırada bulunduğunu ancak daha yukarıya taşımayı planladıklarını ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldiğimizde borcumuz gelirin yaklaşık 4 katıydı. Bu yıl sonunda gelirimiz 4 buçuk milyar civarında olacak, borcumuz da 4 milyar lira seviyesine inecek. Geliri artan, borç ödeyen ve hizmeti çoğaltan aktif bir belediye haline geldik” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak miktarda asfalt döktüğünü, uzak ilçelerde dahi neredeyse dokunulmayan köy kalmadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, mali disiplin sonucu yapılan tasarrufun hizmete nasıl dönüştüğünü, daha önce büyük paralarla kiralanan iş makinelerinin satın alınma yoluyla belediyeye kazandırıldığını, böyle yöntemlerle belediyeyi iş yapabilir hale getirdiklerini anlattı.

Toplu taşımada kullanılmak üzere 81 otobüs için anlaşma sağlandığını, 60 kamyon ve iş makineleri alındığını, 86 günde altgeçit yapıldığını, yeni yollar inşa edildiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana’yı şantiyeye çevirdiklerini, tüm bunları gelir artışı sağlayarak ve borçlanmadan yaptıklarını vurguladı.

Öğretmenler Bulvarı’nda önemli bir altgeçit için ihaleye çıkılacağını ve onu da borçlanmadan yapacaklarını duyuran Başkan Zeydan Karalar, Şakirpaşa noktasında da algeçidi bitirdikten sonra D-400 üzerindeki sorunların azalacağını vurguladı.

Hafif raylı sistemin ikinci etabı için Cumhurbaşkanlığı’ndan onay beklediklerinin altını çizen Başkan Zeydan Karalar, onaylanmasını umdukları projenin, Adana’nın ulaşım sorununun çözümü için büyük önem taşıdığını bildirdi. Tramvay için harekete geçeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, ulaşım probleminin azaltılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Tarımsal kalkınma, eğitim, yurt, kreşler, kütüphaneler, parklar, arıtma tesisleri, altyapı, yol, su, engelli vatandaşlara yönelik tesisler, kadınlara yönelik NİYET Akademi, spora-sporcuya destek ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, hizmet niteliğini ve niceliğini her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Katılımcıların sorularını içtenlikle ve samimi bir şekilde yanıtlayan Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın sorunlarını çözme konusunda bütün mesaisini ve enerjisini harcadığını, kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Sadece rutin belediyecilik hizmeti veren bir yönetim biçimi uygulamadıklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın tanıtımına katkı sağladıklarını, kentin atıl kalan potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürdüklerini belirterek, tanıtım gerçekleştikçe Adana’ya gelenlerin hayran kaldığını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Havalimanı’na karşı olmadıklarını ancak Adana Havalimanı’nın kapatılmasına kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini, “Adana’yı ve ülkemizi çok seviyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyete gönülden bağlıyız. Memleketimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ayrılmasını istemiyoruz ve bu konudaki mücadelemiz sürecek” diyerek bitirdi.

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