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Adana Fatih Mahalle Merkezi'nin temeli atıldı

GÜNDEM 25.11.2023, 13:15
Adana Fatih Mahalle Merkezi'nin temeli atıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi iş birliğiyle yapılacak Fatih Mahalle Merkezi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, siyasiler, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, Fatih Mahallesi ve çevresindeki mahallelere yaptığı, başta yol, altyapı olmak üzere çok sayıda hizmetle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, çok zor şartlarda devraldıkları Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, borcu gelirinin 4 katıyken, geliri borcunun 4 katı haline geldiğini anlattı ve hizmet ederken belediye meclisine de, merkezi yönetime de muhtaç olma durumunun ortadan kalktığını söyledi.

YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞMESİ ADANA’NIN ÖNÜNÜ AÇTI

Alt geçitler, yeni bulvarlar, yaklaşık 2 buçuk milyon tonluk rekor asfalt dökümü, önemli altyapı hizmetleri, 303 iş makinesi alımı, 81 otobüs alımı ve daha birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, yol ve su ihtiyacı için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, geçmiş dönemlere oranla çok daha fazla iş yapılmasına rağmen gerçekleştirilen tasarruflarla, iş makinelerine ödenen kiranın azaltılmasıyla, enerji tasarrufuyla, paranın iyi kullanılmasıyla, dürüst yönetim anlayışıyla, devasa işlere imza attıklarını ifade etti.

Metro için Cumhurbaşkanının onayı gerektiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan metro projemizi onaylamasını istirham ediyoruz. Sadece metro projemiz onaylandığında, meclisimizden borçlanma isteyeceğiz” dedi.

DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, Fatih Mahallesi’nin sosyal gereksinimlerinden birini karşılayacak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Akif Kemal Akay, “Adana Büyükşehir Belediyesi de Seyhan Belediyesi de toplumsal belediyeciliğin gereklerini büyük ölçüde yerine getirmeye çalışıyor. Bizler halkımız için varız ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Daima birlikte ve belediyelerimizle, kurum ve kuruluşlarla, halkımızla dayanışma içinde olacağız. Bundan sonraki dönemde çok daha fazla işler başaracağız. Bugün burada gördüğümüz ve yaşadığımız coşku, Adanalılara daha fazla hizmet için bizleri teşvik ediyor” diye konuştu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Vedat İnce hizmetlerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fatih Mahalle Merkezi’nin temeli atıldı. Toplamda 1010 m² alan üzerinde kurulu 2 katlı taziye evinde; taziye salonu, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet fitness alanı, yeşil alanlar ve yürüyüş alanı bulunuyor.

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