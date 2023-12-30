Adana'da şehitler için mevlit

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimiz için mevlit düzenlendi, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.ADANA (İGFA) - Pençe Kilit Operasyonu’nda terörle mücadele ederken şehit düşen 12 askerimiz için Adana Büyükşehir Belediyesi’nce, Sabancı Merkez Camisi’nde mevlit programı düzenlendi. Mevlit programına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu.

Başkan Zeydan Karalar, “Vatan için canlarını feda eden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

Mevlit programında şehitlerimiz için dualar okundu, gül suyu ve lokum dağıtıldı.