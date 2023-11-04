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Adana'da Şakirpaşa Alt Geçidi’e muhteşem açılış

GÜNDEM 04.11.2023, 11:45
Adana'da Şakirpaşa Alt Geçidi’e muhteşem açılış

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana için çok önemli hizmetlerine bir yenisini ekledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, D-400 üzerine ikinci alt geçidi de Adanalıların hizmetine sundu. 200 milyon liraya mal olan Şakirpaşa Alt Geçidi’nin açılışı, 15 bine yakın Adanalının katıldığı muhteşem bir tören ve Sabahat Akkiraz konseriyle gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) -  Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, oda başkanları, siyasiler, muhtarlar, konuklar ve Adanalılar katıldı. Açılış ve konser coşkusuna, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümü sevincini de ekleyen Adanalılar, Başkan Zeydan Karalar’a sevgi gösterilerinde bulundu.   

Adanalıların Cumhuriyet’e bağlılığının ve 100. Yıl coşkusunun Şakirpaşa’da sürdüğünü görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, D-400 üzerinde söz verdikleri gibi ilk iki alt geçidi yaptıklarını, Türkmenbaşı Alt Geçidi’ni de kasım sonunda açacaklarını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Otoban girişindeki trafik sorunu için de bir alt geçit yapacağız. Sonrasında D-400 üzerinde iki altgeçit daha yapma planımız var. D-400 böylece otoban gibi olacak. Allah bize ömür verirse yapacağız…”

KARALAR, “BORÇ GELİRİN 4 KATIYDI, ŞİMDİ GELİR BORCUN 4 KATI.”

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni çok ağır borç yükü altında aldıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Şu ana kadar 2 milyon 600 bin tona yakın asfalt döktük. Bu Adana’da bir rekor. Yaptığımız alt geçitler burada. Yaklaşık 50 bulvarı yeniledik. Adana’da belediyenin 1 kreşi vardı, şu anda biteceklerle birlikte 9 kreş olacak. 81 yeni otobüs aldık, yarısı elektrikli 30 adet daha alıyoruz. 303 iş makinesi aldık. Tek kuruş borçlanmadan yaptık bu kadar işi. Pandemiye, depreme ve ağır borç yüküne rağmen bu kadar iş yapılması adeta mucizedir. Üstelik Adana’nın geliri, diğer illere göre düşük. Çok daha fazla iş yaparken, birçok giderde tasarruf gerçekleştirdik. Böylece yılda 1,2 milyar lira ile 1,5 milyar lira arasında para  belediyenin kasasında kalıyor ve halkımıza hizmete dönüşüyor. Gelirimizi de artırdık. Artık belediye meclisinden borçlanma istememize gerek kalmadı. Sadece metro projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız onaylarsa borçlanma isteyeceğiz. Tramvay projemiz hazır. Belediyeyi devraldığımızda gelirimizin 4 katı borç vardı. 2024 bütçemiz, borcumuzun 4 katı haline geldi. Adana’nın önü açılmıştır. 2. dönemimizde inşallah hep birlikte daha büyük işlere imza atacağız. Ben halkıma ne kadar iş yaparsam, enerjim o kadar artıyor. Ben gücümü hemşehrilerimden alıyorum.”

SEÇER, “ZEYDAN KARALAR’I ÇOK SEVİYORUZ.”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, D-400 üzerinde, Şakirpaşa Kavşağı’na yapılan alt geçidin, trafiğin rahatlaması adına çok yararlı olduğunu belirterek “Zeydan Başkanımızı çalışkanlığıyla, insanlara yakınlığıyla, insanlara sevgisiyle, saygısıyla seviyoruz. Adana’ya Adana gibi bir başkan yakışırdı. Çok şükür ki 2019 seçimlerinde böyle bir başkanı Adanalı hemşehrilerimiz seçti” dedi. Mersin’de çok sayıda Adanalı yaşadığını ifade eden Vahap Seçer, kendisinin de Zeydan Karalar’ın da toplumun her kesimine hizmet ettiklerini, bunu onur ve gururla yaptıklarını söyledi.  Seçer, “Bu kadar imkansızlıklara rağmen Adana’ya kazandırdıklarından dolayı, gecesini gündüzüne katarak döktüğü alın terinden dolayı Başkan Zeydan Karalar’a bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AKAY, “ÖNEMLİ BİR ALTYAPI HİZMETİNİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ.”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Adana’nın çok ihtiyaç duyduğu önemli bir alt yapı hizmetinin açılışını yaptıklarını kaydetti. Benzer hizmetlerin süreceğini ve kentin trafik sorununun büyük ölçüde azalacağını vurgulayan Akay, Zeydan Karalar’ın Adana’ya kazandırdığı hizmetlerin devam edeceğine inandığını açıkladı.

Konuşmaların ardından muhtarlar Başkan Zeydan Karalar’a hizmetlerinden dolayı çiçek verdi. Ardından Şakirpaşa Alt Geçidi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından Adanalılar, Sabahat Akkiraz’ın birbirinden güzel türkülerini dinledi.

 

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