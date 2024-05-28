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Adana'da polis ekipleri mahalle muhtarları ile istişarede bulundu
Adana Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde meydana gelebilecek asayiş, trafik ve genel güvenlik sorunlarını çözümlemek için mahalle muhtarlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulundu
GÜNDEM 28.05.2024, 17:39
Adana Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde meydana gelebilecek asayiş, trafik ve genel güvenlik sorunlarını çözümlemek için mahalle muhtarlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulundu.ADANA (İGFA) - Adana'da Polis, mahalle muhtarları ile asayiş, trafik ve genel güvenlik yönünden meydana gelebilecek sorunları görüştü.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerimizde meydana gelebilecek asayiş, trafik ve genel güvenlik sorunlarını yerinde tespit ederek sorunların çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla mahalle muhtarları ile görüşüp fikir alışverişinde bulundu.
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