Adana'da kurtuluş coşkusu

5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kent protokolü ve konuklar katıldı.

ADANA (İGFA) - Resepsiyonda katılımcılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sözlerine, “101 yıldır biriz, 100 yıldır özgürüz” mesajıyla başladı.

ŞÜKRAN BORCUMUZ VAR

Başkan Zeydan Karalar, “Bizlere zaferi kazandıran, şehrimizi ve ülkemizi işgalden kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, yiğit, kahraman Adanalılara şükran borcumuz var. 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Geçen yıl Adana’mızın 100. Kurtuluş Yıldönümünü bütün kentin katılımıyla, birliktelik ve coşku içinde kutladık. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılını aynı coşku, heyecan ve birliktelikle kutlayacağız inşallah” dedi.

ATATÜRK’ÜN DEHASINI VE MİLLETİN İNANCINI UNUTTULAR

1.Dünya Savaşı’nın ardından işgal edilen Adana’da düşmanın yaptığı mezalime değinen Başkan Zeydan Karalar, “İşgal güçleri modern silahlara ve teçhizata sahipti. Ancak onlar karşılarında Mustafa Kemal Atatürk gibi askeri ve siyasi bir deha olduğunu unuttular. Onlar karşılarında esareti asla kabul etmeyecek yiğit, kahraman Adanalılar bulunduğunu unuttular. Adana’nın dört bir yanında büyük mücadeleler oldu. İnanç, modern işgal kuvvetlerini alt etti. Sonunda inananlar kazandı” diye konuştu.