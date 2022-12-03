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Adana'da Küçükoba Mezarlığı camisine kavuşuyor

GÜNDEM 03.12.2022, 13:45
Adana'da Küçükoba Mezarlığı camisine kavuşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı’nın en büyük eksiği olan camiyi inşa ediyor. Kısa sürede tamamlanarak ibadete açılması planlanan caminin temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman, konuklar ve Küçükoba halkı katıldı.ADANA (İGFA) -  Güzel bir işe, kutsal bir işe vesile olmanın sevincini yaşadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Küçükoba Mezarlığı’nın cami eksiği vardı ve bu eksiği gidermek bize nasip oldu. Kısmet bugüneymiş. Biz yöneticilerin görevlerinden biri; vatandaşlarımızın inançlarına uygun şekilde, özgürce yaşamalarına olanak tanımaktır” dedi.

ADANA HOŞGÖRÜ VE KARDEŞLİK KENTİDİR

Adanalılara eşit şekilde, ayrım yapmadan hizmet etme kararlılığında olduklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Bizim yöneticilik anlayışımızda sadece çok oy aldığımız yerlere hizmet etmek diye bir şey yoktur. Hizmeti vatandaşlarımıza olabildiğince eşit şekilde götürüyoruz. Dinimizin gereği de budur, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önerdiği yöneticilik şekli de budur. Bu toplumu birlikte, kardeşçe yaşatmak bizim en temel görevimizdir. Adana zaten bir hoşgörü ve kardeşlik kentidir. Çok sayıda kökenden ve mezhepten insan Adana’da kardeşçe yaşar. Bu bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, bugüne kadar çok sayıda caminin minaresini yaptırdıklarını, halısını değiştirdiklerini ifade ederek, cami yapımlarını da desteklediklerini anlattı.  

MÜFTÜ YAMAN, “RABBİM EZANIMIZI VE CAMİLERİMİZİ VATANIMIZDA DAİM EYLESİN”

Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman da Küçükoba Mezarlığı’nda ve bölgede oturan vatandaşların ön önemli eksiklerinden biri olan caminin yapımı, temeli için vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Mehmet Yaman, şunları söyledi: “Rabbimiz, bu camide ibadet yapılacak, hayır yapılacak günlere ulaşmayı nasip etsin. Vatanımız çok güzel ama Adana bir başka güzel şehir. Adana’nın insanı çok sıcak, güzel. Yakınları defnedilmiş insanlarımız buraya geliyorlar ve ibadetlerini yapabilecekleri bu cami için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah ezanımızı, camilerimizi cennet vatanımızda daim eylesin”

Müftü Mehmet Yılmaz dua da okudu…

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