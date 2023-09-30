Adana'da İtfaiye Haftası etkinlikleri sürüyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir İtfaiyesini ziyaret ederek, itfaiye erlerine fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkür etti.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İtfaiye Haftası dolayısıyla Fatih İtfaiye Şubesini ziyaret ederek itfaiye personeliyle buluştu. Başkan Zeydan Karalar, “Kahraman itfaiye erlerimizin İtfaiye Haftası’nı bir kez daha kutluyor, fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Çalışma ortamında aile düzeni içerisinde sevgiye, saygıya dayalı disiplini daha çok tercih ederim. İşiniz çok önemli. Ne kadar hızlı hareket ederseniz, o oranda can ve mal kaybını önlersiniz. Son yıllarda gördüğüm kadarıyla bizim itfaiyenin müdahale hızı oldukça iyi. Sizleri kutluyorum.”

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDEKİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi gündüz bakımevlerindeki çocuklarla bir araya gelerek, itfaiye aracını tanıtıp, görevleri hakkında bilgi aktardılar.

İtfaiye ekiplerini ilgiyle dinleyen, itfaiye araçlarını inceleyen minikler, kendilerine yöneltilen soruları da cevaplamaya çalıştı ve interaktif bir ortamda itfaiyecilerin görevlerini, yangın anında yapılması gerekenleri öğrenme fırsatı buldu. Minikler okul bahçesinde, itfaiye ekiplerinin ve öğretmenlerinin desteğiyle itfaiye hortumu kullandı.