Adana'da gastronomi lezzeti başladı

Bereketin simgesi Çukurova’nın lezzetleri ile ünlü şehri Adana’da organize edilen ve lezzet tutkunlarının merakla beklediği, ana teması “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” olan 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dopdolu lezzetler ve güçlü bir programla kapılarını açtı.ADANA (İGFA) - Adana Valiliği’nin öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve sinerjisi ile Adana’nın gastronomi dünyasındaki yerini sağlamlaştırmak için organize edilen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapılarını açtı. Geçtiğimiz sene üç gün boyunca 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan festivalin bu sene ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.

Adana’nın geçmişten günümüze gelen lezzet mirasını geleceğe taşımayı amaçlayan Adana Lezzet Festivali, HiltonSA Oteli’ndeki konferanslarla başlarken, Merkez Park’taki festival alanında da Adana yemekleri lezzet tutkunları ile buluştu. Merkez Park’taki 180 dönümlük alanda misafirlerini ağırlayan Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali, büyük bir lezzet buluşmasına sahne olurken Adana ile özdeşleşen markaların açtığı stantlar önünde kuyruklar oluştu.

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışı Adana HiltonSA’da Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

VALİ ELBAN: “HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ”

Açılış töreninde konuşan ve 500 bin ziyaretçi hedeflediklerine dikkat çeken Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “Valiliğimizin öncülüğünde tüm kent dinamiklerinin iş birliğiyle bu sene 6’ncısını organize ettiğimiz Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin startını veriyoruz. Pazar akşamına kadar misafirlerimiz için dolu dolu bir program hazırlandı. Bu sene çok fazla etkinlik yapılacak. Dolayısı ile bir önceki yılı muhafaza etmek yerine her yıl üzerine katarak ilerlemek istedik ve Adana’nın gastronomisini çok yönlü ele alan güçlü bir program hazırladık. Bu festivali onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyor, başarılı ve keyifli bir festival olmasını diliyorum. Bu festival için aylardır hazırlık yapılıyor. Çok emek var. 500 bin ziyaretçi hedefi ile çıktığımız bu yolda bize destek verenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN KARALAR: “ADANA’DA UMUT VERİCİ GELİŞMELER YAŞANIYOR”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şöyle konuştu: “Son yıllarda çıkışa geçen Adana’da umut verici gelişmeler yaşanıyor. Bunun nedeni, Sayın Valimizin de söylediği gibi kentteki birlik ve beraberliktir. Valimizin Adana için çok önemli festivallere, etkinliklere önderlik etmesi son derece önemlidir. Valimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Adana bir lezzet, tarih, sanat, tarım, ticaret, sanayi ve huzur kentidir. Bu güzelliklerin Adana’mıza getirisini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Adana, bir gastronomi kentidir. Adana gastronomisi kebaptan ibaret değildir. Adana’da yaşayan sayısız medeniyetin, kavmin bıraktığı yüzlerce başka lezzeti de tatmanızı istiyorum.”

Açılış töreni sonrasında festival alanı ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken Adana HiltonSA’da da yapılan konferanslar gastronomi dünyasının sırlarını gözler önüne serdi. Konferanslar boyunca uzman isimler, gastronomi, gastronomi turizmi, Adana ve Adana mutfağına yönelik önemli bilgiler verdi.

Coca-Cola’nın Platin, Öztiryakiler’in Ana Mutfak, Lassa’nın Etkinlik Sahnesi Sponsoru olduğu festivalde, Cihangir Kebap&Kaburga, Komili, Doğanay, Optimum, Levent Börek, Kütahya Porselen, Pirge, Tostçu Mahmut, Anavarza Bal, Madenci ve Beta Tea sponsor olarak yer alıyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin düzenlenmesine destek veren kurum ve kuruluşlar ise şöyle; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası (ALKO), Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPAD), Çukurova Aşçılar Derneği, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (AKAPAFED), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON).

