Son Dakika

Adana'da çocuk panayırlarında Cumhuriyet kutlamaları

GÜNDEM 28.10.2023, 16:45
Adana'da çocuk panayırlarında Cumhuriyet kutlamaları

Adana'da Güney Yıldızı Parkı ve Merkez Park’ta düzenlenen panayırlarda çocuklar Cumhuriyet coşkusu yaşadı, gönüllerince bir gün geçirdi.ADANA (İGFA) -  Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları sürüyor.Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Güney Yıldızı Parkı ve Merkez Park’ta Çocuk Panayırı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözünden ilam alarak Cumhuriyet'in 100. Yılını çoşkulu bir şekilde kutlamak adına, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Akkapı/Güney Yıldızı Parkı’nda ve Seyhan/Merkez Parkta Çocuk Panayırı düzenledi.

250 ÇOCUK KATILDI

Çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşen panayırda 3 ile 15 yaş aralığındaki 250 çocuğa yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme, davul şov gibi eğlenceli aktiviteler düzenlenerek, çocuklarla birlikte söylenen marşlar ile günün anlam ve önemi hissettirildi.

Çocukların mutlu bir gün geçirmesi ve Cumhuriyetin önemini kavraması amaçlarıyla hayata geçirilen panayır etkinlikleri, çeşitli hediyelerin dağıtılması ile son buldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
15. Villarreal 10 9
16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3