Adana'da çocuk panayırlarında Cumhuriyet kutlamaları

Adana'da Güney Yıldızı Parkı ve Merkez Park’ta düzenlenen panayırlarda çocuklar Cumhuriyet coşkusu yaşadı, gönüllerince bir gün geçirdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları sürüyor.Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Güney Yıldızı Parkı ve Merkez Park’ta Çocuk Panayırı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözünden ilam alarak Cumhuriyet'in 100. Yılını çoşkulu bir şekilde kutlamak adına, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Akkapı/Güney Yıldızı Parkı’nda ve Seyhan/Merkez Parkta Çocuk Panayırı düzenledi.

250 ÇOCUK KATILDI

Çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşen panayırda 3 ile 15 yaş aralığındaki 250 çocuğa yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme, davul şov gibi eğlenceli aktiviteler düzenlenerek, çocuklarla birlikte söylenen marşlar ile günün anlam ve önemi hissettirildi.

Çocukların mutlu bir gün geçirmesi ve Cumhuriyetin önemini kavraması amaçlarıyla hayata geçirilen panayır etkinlikleri, çeşitli hediyelerin dağıtılması ile son buldu.