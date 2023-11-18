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Adana'da Atatürk Parkı'na geri sayım
GÜNDEM 18.11.2023, 12:30
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Sarıçam Atatürk Parkı’nda incelemelerde bulundu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Merkez Park'ın çok büyük olduğunu söylerken, "Atatürk Parkı’mız bizim onurumuz ama Sarıçam Atatürk Parkı artık şehrimizin en güzel parkı.
Adana'mızın en güzel parkını Sarıçam Çarkıpare Mahallesi'nde yaptık. Güzel etkinliklerin yapılabileceği, gençlerin rahatça oturup ders çalışabileceği ortamı bulunan, kendini temizleyen gölete sahip, çocukların güvenle oynayabileceği Sarıçam Atatürk Parkı'mızda teleferik ve zıpzıpı da hizmete açacağız" dedi.
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