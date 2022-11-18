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Adana'da 660 litre kaçak içkiye el kondu
GÜNDEM 18.11.2022, 15:59
Adana polisi, şehir merkezinde yüzlerce litre kaçak içki ele geçirirken, içki yapımında kullanılan etil alkollere de el koydu. 4 şüpheli gözaltında.ADANA (İGFA) - Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında 660 litre kaçak içki ile 220 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 4 şahıs yakalanırken, şahısların emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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