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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM 16.08.2023, 17:47
AFAD'dan alınan bilgiye göre Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA)- AFAD, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olduğu belirlenen 4,5 büyüklüğündeki depremi saat 17.36'da kaydetti.
Söz konusu deprem, yerin 7,3 kilometre derinliğinde yaşandı.
Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, bölgede saha tarama çalışması yapıldığı öğrenildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1691823010196382201
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