Adana Büyükşehir’den meme kanseri farkındalık semineri

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında; 30 Ekim 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Adana Güney Rotary Kulübü iş birliği ile ASKİ Atatürk Spor Salonu- Spor Park Toplantı Salonu’nda "Meme Kanseri Konusunda Merak Ettikleriniz" konulu seminer düzenledi.ADANA (İGFA) - Onkoloji Uzmanı Dr. Fatma Akdoğan moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimde, Meme ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Tamer Çolakoğlu, “kanser nedir, kadınlarda ve erkelerde en sık görülen kanser türleri, kanserin oluşma nedenleri, meme kanserinin ne olduğu, nasıl yayıldığı, belirtilerin neler olduğu, meme kanserinde risk faktörleri, meme kanser taramasının nasıl yapıldığı, kendi kendine meme muayenesi, meme kanserinin tanısının nasıl yapıldığı, meme kanserinde tedavi yöntemleri, onkoplastik cerrahi yöntemi” gibi konulara değindi. Ayrıca elle meme muaynesi uygulamalı olarak anlatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, katılımcılara pembe kurdele ve meme muayenesi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Seminere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye bürokratları katılım sağladı. Seminer soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında; belediye birimlerinde; kadın üst yöneticiler ve kadın personele pembe kurdele ve meme kanseri ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı.