Adana Büyükşehir personeline 'yakacak' yardımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 ay boyunca ayda 750 lira, toplamda 2250 lira da yakacak yardımı verileceğini açıkladıADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni yıl öncesi çalışanlarla bir araya geldi ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nde, sosyal haklarla birlikte en düşük ücretin 10 bin 250 liraya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında, merkez ilçelerde çalışan işçilere ayda 750 lira yakacak parası verileceğini duyurdu. Çalışanlara Başkan Zeydan Karalar’ın geleneksel hale getirdiği yeni yıl ikramiyesi de verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda çalışanlara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın çok özel bir şehir olduğunu belirterek, “Adana kardeşliğin, barışın, hoşgörü ve huzurun kentidir. Adana’da çeşitli kökenlerden gelen insanlar, Adanalılık ruhuyla bütünleşip, bir arada yaşama kültürü geliştirmişlerdir. Diliyoruz ki ülkemizde de aynı barış ve hoşgörü kültürü yerleşsin ve ayrıştırma, ötekileştirme olmasın” dedi.

Hükümetin asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladığını, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ise en düşük ücretin sosyal haklarla birlikte 10 bin 250 lira olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında, merkez ilçelerde çalışan kardeşlerimize ayda 750 lira yakacak parası vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi memleketini en çok seven işini en iyi yapandır. Adana’mızı güzelleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve böyle güzel bir amaç için çalışmak hepimizin motivasyonunu artırmalı. Yeni yılınızı kutluyorum. Ayağınıza taş değmesin inşallah.”