Adana Büyükşehir emekçisi hakkını alıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir emekçilerinin, promosyon oranını 8 kat artırarak 24 bin liraya çıkardı.ADANA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde mesaiye ASKİ Şantiyesi’nde başlayan Zeydan Karalar’ı işçiler, “Verdiği sözleri tutan, sözünün arkasında duran, maaşları her ay düzenli yatıran başkanımıza teşekkür ederiz” ve “Başkanımız emekçilerin her zaman yanında olduğunuz için teşekkür ederiz” yazılı pankartlarla karşıladı.

Başkan Zeydan Karalar şantiyede çalışanlara hitap etti ve hem 24 bin liralık promosyonla ilgili bilgi vermek hem de işçilerle sohbet etmek istediğini söyledi. Hayatı boyunca, emekçinin hakkını sonuna kadar takip eden ve çalışanın lehine olabilecek ne varsa yapmaya çalışan bir tarzla yöneticilik yaptığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “24 bin liralık promosyon, çalışan sayısına ve güncel miktarlara bakıldığında önemli bir rakam. Yeni yıl öncesi çalışanlarımızın eline geçecek paradan dolayı çok mutluyum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda da işçilere promosyon müjdesi veren Başkan Zeydan Karalar, işçi sayısına göre kıyaslandığında 24 bin liralık rakamın bir rekor olduğunu kaydetti.