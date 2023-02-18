Adana Büyükşehir depremzedelerin yanında

Adana Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen, evlerine giremeyen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, depremzedelere destek olan diğer birimlerle koordineli şekilde çalışarak vatandaşın ihtiyaçlarını tespit ediyor ve en kısa sürede karşılıyor.

Derman ekipleri kentin birçok noktasında vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Payhane ve Meryem Kadın Kooperatifi, depremzedelere gıda desteği için üretimi üst seviyeye çıkardı.

Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren zor durumdaki vatandaşın yanından ayrılmayan, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerini teyakkuza geçiren, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden ve çevre illere de destek olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay’ın Samandağ ilçesine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemelerinin gönderilmesine, deniz ilçesi Karataş’ta bizzat eşlik etti.

Başkan Zeydan Karalar, TÜYAP Fuar Alanı’nda ve diğer toplanma noktalarında kalan depremzede vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmıyor. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Başkan Zeydan Karalar, “Adana’mızda depremin yaralarını sarabilmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün olanaklarımızla depremzede hemşehrilerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.