Adana Büyükşehir'den üreticiye tam destek

Adana Büyükşehir, Kozan’da bal üreticilerine ve koyun-keçi besicilerine güneş enerjisi paneli, büyükbaş hayvancılıkla uğraşanlara buzağı yemi dağıttı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, üreticinin desteklenmesiyle ilgili hizmetler kapsamında Kozan ilçesinde 1264 torba buzağı büyütme yemi ile 390 adet mobil güneş enerjisi paneli dağıttı.

Mobil güneş enerjisi paneli ile buzağı büyütme yemi dağıtımı nedeniyle Kozan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, CHP Adana Milletvekilleri, Millet İttifakı il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, üreticiler, Kozanlılar, bürokratlar ve konuklar katıldı.

Kazım Özgan ve milletvekillerinin ardından halka hitap eden Başkan Zeydan Karalar, tarihi Anavarza’da yapılan kazıya Adana Büyükşehir Belediyesi olarak verdikleri önemli destekten bahsetti ve Kozan’ın çok önemli bir yerleşim merkezi olduğunu belirtti.

ÖNEMLİ EKSİK GİDERİLİYOR

Kozan’ın tarım bakımından, bal üretimi açısından gücüne değinen Başkan Zeydan Karalar, arıcılık yaparken kırsalda ailelerinden uzak kalan, yine evlerinden uzakta koyun-keçi otlatan üreticilerin aydınlatma, telefon şarj etme gibi önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için toplamda yaklaşık 2000 mobil güneş enerjisi paneli dağıttıklarını açıkladı.

25 yıl ömrü olan panellerin önemli bir eksiği gidereceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, hayvancılıkla uğraşan küçük üreticiye verilen desteğin de devam ettiğini söyledi.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK YEM DAĞITILIYOR

Başkan Zeydan Karalar, “Bugün 400 hayvan üreticisine yem dağıtıyoruz. Dağıttığımız yem 3. aydan 6. aya kadar buzağıların beslenmesinde kullanılıyor. Yem; enerji ve protein açısından çok zengin, buzağıların sindirime uygun özellikte. Hayvanların gelişimi açısından içeriği çok zengin bir yem” dedi.

Kozan’da Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkı-Meydanı , Sırelif Kreşi, yol, su hizmeti gibi önemli işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, çok zor durumdaki ailelere halk kart dağıttıklarını da belirtti. Konuşmaların ardından mobil güneş enerjisi paneli ve buzağı yemi dağıtıldı.