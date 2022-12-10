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Adana Büyükşehir Belediyesi kalıpları yıkıyor
GÜNDEM 10.12.2022, 09:45
Adana Büyükşehir Belediyesi hizmette kalıpları yıkmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik sıra dışı çalışmalara imza atan Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Mahallesi’nin ardından, 19 Mayıs Mahallesi’nde de ücretsiz çamaşırhane açtı.
Çamaşır makinesi olmayan vatandaşların çamaşırlarının ücretsiz yıkanacağı çamaşırhane, 19 Mayıs Mahallesi sakinlerinin hizmetine girdi.
Açılışı gerçekleştiren ve çamaşırhaneyi denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların ihtiyaçlarına yönelik, farklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini söyledi.
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