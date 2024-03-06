Adana 'Alesta' ile Singapur'da yarışacak

Adana Fen Lisesi öğrencileri, deniz madenciliği ve mikrobiyoloji çalışmalarına katkı sunmak amacıyla tasarladıkları otonom su altı aracı "ALESTA" ile Singapur'da düzenlenecek olan finale katılma hakkı kazandı.ANKARA (İGFA) - Adana Fen Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, geliştirdikleri otonom su altı aracı "ALESTA" ile Singapur'da düzenlenecek olan finale katılmaya hak kazandı.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni İsmail Akdaş'ın danışmanlığında 4 öğrenci, 2019'da insansız su altı sistemleri üzerine çalışma başlattı.

Yeni öğrencilerin katılımıyla 10 kişiye ulaşan ekip, yapay zekâ ve kamera destekli pervanelerin yardımıyla kablosuz şekilde hareket ederek önceden belirlenen görevleri gerçekleştiren su altı aracı geliştirdi. Eni 35, boyu 45, yüksekliği de 35 santimetre olan ve iticilerle çalışan 8 kilogramlık araca, robot kollarla nesne taşıyabilme, yazılımla renkleri ayırt edebilme özelliği eklendi.

Ekibin, denizcilikte "hazır ve tetikte" anlamına gelen "ALESTA" adını verdiği proje, ASELSAN'ın TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlediği "İnsansız Su Altı Sistemleri" yarışmasında ikinci olmasının yanı sıra "En Özgün Yazılım" ödülünü kazandı, aynı yıl Bakü'de gerçekleştirilen "Steam Azerbaycan Festivali"nde de birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre projenin videosunu, otonom su altı araçlarının yarışacağı "Singapur AUV Challenge"ye gönderen öğrenciler, değerlendirme sonucu ön elemeyi geçti ve 5-8 Nisan'da düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.