Adalet'ten 'engelsiz adalet' çalıştayı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, engellilerin önüne konulan her engeli kaldırmanın kendi için bir vazife olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilen 'Engelsiz Adalet Çalıştayı’na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa’nın 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, engelli vatandaşlar lehine pozitif ayrımcılığın bir Anayasa ilkesi haline getirildiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, engelli vatandaşların hak ve hukukunu korumak, onların insanlarz arasında onurlu bir birey olarak yaşamalarını sağlamak ve bunun yanında kendi kendine yeten bir birey olarak hayatını idame ettirmesini temin etmek amacıyla çok önemli reformlara imza attıklarını söyledi.

Devlete ve devletin bütün organlarına da engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılığı Anayasal bir emir haline getirdiklerini belirten Bozdağ, “Engellilerin önüne konulan her engeli kaldırmak bizim için bir vazifedir” diye konuştu.

"Adalet Bakanlığı olarak biz, engelli vatandaşlarımızın adalete erişimi ile ilgili de önemli çalışmalar yaptık ayrıca yapmaya da devam edeceğiz" diyen Bakan Bozdağ, "Zira hem adliyelerimizin özellikle yeni adliye binalarımızın adalete erişim konusunda engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla girebilecekleri ve orada iş ve işlemlerini yapabilecekleri, yaptırabilecekleri bir düzen içerisinde yapıldığını bilmenizi isterim. Adalet binaları ile açık alanların engelli vatandaşlarımız tarafından güvenli, bağımsız, ulaşılabilir ve kullanılabilir olması için engelli otoparkları, engelli girişi, rampalar, asansörler, hissedilebilir yürüme yüzeyleri, sesli uyarı levhaları ile lavabolar düzenlendi. Ayrıca alfabesinin kullandığı asansör, levha, bina, haritası, sesli yönlendirme sistemleri de sunulan diğer hizmetler arasında. Önümüzdeki dönem içerisinde biz dönüşmeyen bazı adliyelerimiz olduğunu da fark ediyoruz. Özellikle eski adliyeler burada da dönüşümü hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı buradan ilan etmek isterim. Tabii adliyelerde hizmetin engelsiz bir şekilde yürümesi sadece onların hareketlerini kolaylaştıran, aradığını bulan uygulamalarla kalmıyor ve biz hemen hemen pek çok adliyemizde engelli dayanışma bürolarını kurduk adliyelerin girişinde ve engelsiz banko uygulamasını da başlatarak buralardan işlerimizin çok sıhhatli bir şekilde yürümesinin ve hızlıca bitmesinin önünü açtık. Adli destek ve mağdur hizmetleri genel müdürlüğümüzün de bu konularda bilgilendirme çalışmaları vardır. Şu anda 81 ilde Müdürlüğümüz, 167 adliyede de bu hizmetlerin sunulduğunu buradan ifade etmek isterim" dedi.