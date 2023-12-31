Adalet'te 'uzlaştırmacı' tarife belirlendi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacıların 2024 asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, 2024 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini belirledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 590-885 TL, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda bin 775-2 bin 375 TL, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 375-2 bin 965 TL, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 965-3 bin 560 TL, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 560-4 bin 155 TL arası ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885- bin 180 TL, 4-6 kişinin taraf olması durumunda bin 180-bin 480 TL, 7-9 kişinin taraf olması durumunda bin 480- bin 775 TL, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda bin 775-2 bin 70 TL arasında ücret ödenmesi tarifeyle belirlendi.