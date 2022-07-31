Adalet'te çocuk tesliminde yeni dönem! Çocuk Görüşme Merkezi 50'ye çıkıyor

Adalet Bakanlığı, 1 Ağustos tarihinde 13 il, 12 ilçede hizmete girecek merkezler ile birlikte Türkiye’de 25 olan teslim merkezi sayısı, 50’ye ulaşacağını duyurdu. Yeni açılacak Çocuk Teslim Merkezleri arasında Bursa İnegöl de yer alıyor.BURSA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren yeni uygulama, ülke genelinde hızla yaygınlaştırılıyor.

Teslimin yapıldığı merkez sayısı yarın açılacak 25 merkezle birlikte 50’ye ulaşacak. Hizmetin yılsonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezleri de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Uşak’ta katıldığı törenle Haziran ayı içinde hizmete açılmıştı.

13 İL VE 12 İLÇEDE AÇILIYOR

1 Ağustos tarihinde 13 il, 12 ilçede hizmete girecek merkezler ile birlikte Türkiye’de 25 olan teslim merkezi sayısı, 50’ye ulaşacak. Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon illeri ile Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Karadeniz Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile ilçelerinde çocuk teslim merkezleri 1 Ağustos itibariyle hizmete açılıyor.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine, bu işlemlerin Adalet Bakanlığı'nca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama 4 Nisan 2022’de 11 il merkezinde başlamıştı. Nisan ayı içinde 11 ilde ve daha sonra Haziran ayında da 7 il ve 7 ilçede başlatılan pilot uygulamadan bu güne kadar 2 bin 302 çocuk ve ailesi yararlandı.

ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURULUYOR

Adalet Bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık İcra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor.

Ayrıca bu merkezlerde içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer alıyor.

Çocuk görüşme merkezleri oluşturulurken; gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, millet bahçe ve odaları, kreş ve anaokulları gibi alanlar değerlendiriliyor.