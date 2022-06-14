Adalet Komisyonu yeniden internet gazeteciliği yasası için toplandı

Kamuoyunda 'dezenformasyon yasası', sosyal medya ve internet gazeteciliği yasası olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi TBMM'de Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye yeniden başlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklifin maddeleri görüşmeye devam ettiklerini duyurdu.

Güler, komisyon çalışmalarımızın basın camiası ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Komisyonun önceki toplantısında teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, basın kartı alabileceklerin tanımlandığı birinci maddesi kabul edilmişti.

https://twitter.com/avabdullahguler/status/1536691193643470848

40 maddelik kanun teklifinin görüşülmesi sonrasında teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Adalet Komisyonu'nun 9 Haziran tarihli toplantısına katılarak konuşma yapan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, internet medyalarının 15 yıldan bu yana beklediği ve federasyon olarak mücadele ettiği internet gazeteciliği yasasının medya kuruluşlarının menfaatleri doğrultusunda kanunlaşmasının en büyük hedefi ve istekleri olduğunu söylemişti.

Kontrolsüz bir şekilde son yıllarda ne olduğu belli olmayan binlerce haber sitesinin türediğinin altını çizen Başkan Demir, “Bununla birlikte tehdit, şantaj ve yalan haberciliğin önlenemez hale geldiği günümüzde ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, hem ülkemiz hem de medya sektörünün önünü açacak, beraberinde iletişim ve gazetecilik mezunu genç meslektaşlarımızın istihdamına katkı sağlayacaktır. Metaverse hakkında konuştuğumuz günümüzde internet gazeteciliği yasasının halen komisyonda tartışılıyor olması üzüntü vericidir” diyerek federasyon olarak kanun teklifiyle ilgili önerilerini sunmuştu.