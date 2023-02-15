Adalet Bakanlığı açıkladı... Enkazlar bilirkişi sonrası kaldırılmaktadır

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilirkişi incelemsi yapıldıktan sonra enkazların kaldırıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" şeklinde haber yapılması üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, numune alma işlemlerinin Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, "Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1625776493090439170