Adalet Bakanı Tunç Malatya'da

Malatya’ya bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.MALATYA (İGFA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da mevcut Adliye Binasının depremden dolayı yıkıldığını ve yeni Adiyle Binası için Büyükşehir Belediyesinin 200 dönüm yer tahsisi yaptığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Tunç’u Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Daha sonra Bakan Tunç’a deprem süresi boyunca Malatya’ da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, şehrin kent belleğine uygun olarak inşa edilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Gürkan, konuşmasında “6 Şubat’ta vuku bulan deprem asrın değil bin yılın felaketiydi. Şehrimizde büyük tahribat oluşturdu ama bizler Valimiz, Ordu Komutanlarımız, belediyemiz ve belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle yaralarımızın sarılması noktasında azami gayret ve titizliği gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem süresi içerisinde 4 defa Malatya’mızı ziyaret etti. 2 koordinatör bakanımız sürekli Malatya’daydı. 5 büyükşehir belediye başkanımız, 5 valimiz, 28 ilçe kaymakamımız ve 28 belediye başkanımız yaralarımızın sarılması noktasında büyük gayret gösterdiler.

Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Acil Eylem Planı ile deprem ve olası felakete hazırlık noktasında planımızı en üst seviyede uygulamaya çalıştık. Depremden hemen önce Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası, Lojistik Depo, Kriz Merkezi yapmıştık. Neticede bu deprem ile birlikte yaptığımız bu projeler bizim elimiz ayağımız oldu. Diğer taraftan yeni meydanlar ve yollar açılmıştı.

Malatya’da ilk etapta 120 bin vatandaşımızı karayolu, 101 bin vatandaşımızı hava yolu, 70 bin vatandaşımızı demir yolu, 30 bin vatandaşımızı ise feribot ile başka illere tahliyelerini gerçekleştirdik. Daha sonrasında çadır kentler akabinde de konteyner kentler kurduk. Bu alanların alt yapısının hazırlanması, iş yerlerinin yapılması ve buralara esnaflarımızın taşınması noktasında büyük gayretler gösterdik. Biz devletimizin güçlü olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte planlama ve plan uygulamaları noktasında yerinde dönüşüm esas alınarak yeni iş yerlerinin yapılması ve yıkılan konutların yerine yapılması noktasında kentimizin kültürüne ve kent belleğine uygun bir şekilde el birliği ile gayret edeceğiz.

Malatya’mız kadim bir şehirdir. Malatya’mızda mevcut Adliye Binamız depremden hasar gördüğü için yıkılmıştır. Yeni Adliye binasının yapılması noktasında belediyemiz tarafından adliyemize, 200 dönüm yer tahsisi yapılmıştır. Sizlerle de geçen hafta makamınızda görüştüğümüzde gerek daire başkanlarınıza gerek bakan yardımcılarına gerekse de ilgili birimlere gerekli talimatları verdiniz” dedi.